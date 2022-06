Exista posibilitatea sa urmeze zile sub incidenta atentionarilor/avertizarilor de canicula la nivelul judetului Brasov.Fata de acest aspect, Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne are urmatoarele recomandari:- Deplasarilor sunt recomandate in primele ore ale diminetii si seara, pe cat posibil prin zone umbrite, alternand deplasarea cu repausul, de ... citeste toata stirea