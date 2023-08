Aproximativ 3.900 de politisti efectueaza controale la frontiere in minivacanta de Sfanta Maria. Politia de Frontiera Romana a transmis mai multe recomandari pentru romanii care, zilele acestea, calatoresc in afara granitelor tarii.,,Avand la baza experienta saptamanilor trecute, cand media valorilor de trafic in timpul unei zile de weekend a depasit 500.000 de persoane la nivel national, ne asteptam si de aceasta data la ... citeste toata stirea