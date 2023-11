Peste 320.000 de euro au fost colectati pentru brazilianul care l-a oprit cu casca pe atacatorul care a injunghiat o femeie si trei copii in centrul orasului Dublin, potrivit informatiilor de la Sky News. Gestul lui Caio Benicio a contribuit la stoparea atacului.Benicio a povestit cum a intervenit pentru a opri atacatorul, lovindu-l in cap cu casca sa."Lucram, ca intr-o zi normala. Am trecut cu motocicleta prin intersectie si am vazut... la inceput am crezut ca un barbat si o femeie se ... citeste toata stirea