Recon a mai primit o comanda de 542.787,85 lei pentru lucrari de siguranta rutiera pe strazile Brasovului

In baza acordului-cadru semnat la inceputul lui 2018 pe o perioada de 4 ani, Primaria Brasov a atribuit recent un nou contract subsecvent firmei Recon pentru intretinerea, repararea, constructia si montarea elementelor sistemului de siguranta a circulatiei in Brasov.Potrivit datelor de pe portalul de achizitii publice, contractul are o valoare de 456.124,25 lei fara TVA, respectiv 542.787,85 lei cu TVA.Firma Recon se ocupa practic de refacerea parapetelor metalice ... citeste toata stirea