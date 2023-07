Anuntat inca din luna februarie a acestui an, studiul pentru reconversia salii de sport de la Scoala Gimnaziala nr. 2 din Brasov, astfel incat sa poata fi utilizata atat de elevi, cat si de gimnasti, este abia in etapa contractarii.Astfel, zilele acestea, pana in 14 iulie, Primaria Brasov analizeaza oferta depusa de firmei brasovene Rozini, suma solicitata de consultant pentru a realiza documentatia fiind de 165.577 lei, cu tot cu TVA.In cazul in care consultantul va obtine contractul, ... citeste toata stirea