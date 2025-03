Record de interventii pentru Salvamont Poiana Brasov in luna februarie. Peste 340 de persoane au avut nevoie de ajutor

Numar record de interventii in Poiana Brasov in luna februarie.Distribuie daca iti place!In luna februarie salvamontistii din Poiana Brasov au inregistrat un numar record de interventii, pentru o singura luna.Salvatorii montani au intervenit in luna februarie, la 320 de cazuri care au implicat 345 de persoane aflate in dificultate. Dintre acestea, 92 au necesitat transport la spital.Potrivit Salvamont Poiana Brasov, cele mai multe interventii au fost pe partii.Salvamont Poiana Brasov: ... citește toată știrea