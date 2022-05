Record de masini avariate de un brasovean beat. Barbatul a distrus zeci de autoturisme pana l-au oprit politistii

Un brasovean a avariat nu mai putin de 56 de masini parcate, in dimineata zilei de 1 mai. Barbatul se afla sub influenta alcoolului si a facut prapad printre autovehiculele parcate pe strada Zizinului. Nu mai putin de 56 de masini a avariat un brasovean in dimineata zilei de 1 mai. Cu mintea incetosata de aburii alcoolului, acesta a produs pagube autovehiculelor parcate pe langa care a trecut in timp ce se deplasa pe strada Zizinului, putin dupa ora 5:00. Un martor l-a observat si a sunat la ... citeste toata stirea