Record de viteza cu trenul, pe segmentul de cale ferata Sighisoara-Simeria: 169 km in 96 de minute...dupa 11 ani de lucrari.Dupa 11 ani de lucrari, trenul international Dacia a inregistrat un record de viteza pe segmentul de cale ferata Sighisoara-Simeria: 169 km in 96 minute."Dacia", un tren international, a parcurs distanta Simeria-Sighisoara (169 km cu 4 opriri) intr-o ora si 36 minute, mult sub recordul precedent al aceluiasi tren din 1995, anunta Asociatia Pro Infrastructura: "Din ... citeste toata stirea