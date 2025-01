Record negativ de accidente in zonele montane din judetul Brasov

Salvamontistii brasoveni anunta un record negativ in ceea ce priveste numarul interventiilor, in zonele montane din judetul Brasov.Record negativ de accidente joi, 2 ianuarie 2025 in zonele montane din judetul Brasov.Joi, 2 ianuarie, Serviciul Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Brasov a inregistrat un nou record negativ, cu un numar de 28 de interventii in decurs de 24 de ore. ... citește toată știrea