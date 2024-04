Record negativ la CFR. Un tren Pitesti-Bucuresti a ajuns in Gara de Nord cu peste 5 ore intarziere

Record de intarzierea la CFR.Un tren Pitesti-Bucuresti a ajuns in Gara de Nord cu 5 ore intarziere. In urma unui schimb de comunicate intre companiile implicate, CFR Sa si CFR Calatori, cea din urma a precizat ca doar garnitura a intarzia, nu si pasageriiCFR SA a transmis ca trenul RE 13211 s-a format in statia Pitesti din garnitura trenului RE 13245, care a iesit din Depoul Basarab cu o intarziere de 17 minute, iar in gara Titu a anuntat ... citește toată știrea