Rectificare la CJ cu suplimentari de fonduri pentru Spitalul Judetean Brasov

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov are nevoie de o finantarea suplimentara pentru a finaliza investitiile in derulare. Este vorba atat de amenajarile exterioare ce sunt in curs de executie la stationarul central (imprejmuire, iluminat, parcari), cat si de finalizarea proiectului tehnic pentru reabilitarile necesare la Spitalul Astra.Astfel, in sedinta Consiliului Judetean de joi, 17 octombrie, este propusa rectificarea bugetului alocat unitatii sanitare, prin alocarea unei subventii