Rectificarea bugetului local al Brasovului, aprobata cu amendamente. Fara bani pentru fantani arteziene, plata sortarii sau ONG-uri

Consilierii locali brasoveni au aprobat in sedinta de plen din 30 septembrie rectificarea bugetului municipiului Brasov, insa nu in forma propusa de primarul Brasovului, Allen Coliban. Mai exact, in timpul sedintei Comisiei economice, ce s-a desfasurat vineri, 27 septembrie, viceprimarul municipiului Brasov, Sebastian Rusu (PNL), un amendament prin care au fost taiate mai multe cheltuieli, acesta fiind aprobat in sedinta de plen.Astfel, la propunerea viceprimarului, nu a fost aprobata ... citește toată știrea