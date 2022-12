Recuperat cu greu din munti

Salvamontistii au intervenit, duminica, 18 decembrie, in cursul dupa-amiezii, pentru salvarea unui barbat care a alunecat pe poteca ce duce spre Varful Moldoveanu, in Muntii Fagaras. Misiunea a fost una exclusiv terestra, deoarece elicopterul SMURD chemat in ajutor nu a putut interveni din cauza conditiilor meteo.Actiunea a fost mult intarziata pentru ca la 14 km in aval de Stana lui Burnei s-a prabusit un versant. S-a trimis un buldoexcavator ... citeste toata stirea