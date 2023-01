Reducere de pedeapsa pentru politistul care sifona informatii din ancheta in dosarul "Spaga in spitalele Covid"

O instanta a Curtii de Apel Brasov a decis astazi reducerea pedepsei in cazul lui Emanoil Mirica, fostul sef al Biroului de Operatiuni Speciale Brasov din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia Operatiuni Speciale, care sifona informatii catre cei implicati in ancheta care viza achizitiile facute de mai multe spitale COVID din Brasov si Harghita.Structura pe care o conducea avea in atributii in interceptarea comunicatiilor telefonice, pentru toate parchetele arondate ... citeste toata stirea