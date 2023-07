Dupa o pauza de cativa ani, Festivalul International de Muzica de Camera "Marile Serate Muzicale" revine in Brasov. Editia a 8-a a evenimentului se va desfasura la Centrul Cultural Reduta, in perioada 18-20 iulie si si aduce in fata publicului lucrari de mare valoare, in interpretarea unor solisti de talie europeana si mondiala. Printre acestia sunt Alexandru Tomescu - vioara, Mario Hossen - vioara (Bulgaria/Austria), Frederic Audibert - violoncel (Franta), Radu ... citeste toata stirea