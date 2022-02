Refugiatii din Ucraina, testati la intrarea in tara. Demersuri pentru a-i excepta de la masura carantinei si a completarii formularului PLF

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a spus ca la intrarea in tara, cei care vor veni din Ucraina vor fi testati cu teste pe care DSU urmeaza sa le trimita in judetele de la granita comuna, si ca, acestia vor fi cazati in prima faza in facilitatile pe care le va organiza Ministerul de Interne.Testarea persoanelor refugiate din Ucraina va fi o prioritate, pentru a nu favoriza in niciun fel transmiterea infectiei cu noul coronavirus, iar autoritatile trebuie sa initieze demersurile ... citeste toata stirea