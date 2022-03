Refugiatii ucraineni vor beneficia de burse precum studentii romani

Studentii ucraineni refugiati in tara noastra vor beneficia de burse in aceleasi conditii ca studentii romani, a anuntat, joi, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Si pentru profesorii ucraineni se acorda burse. "Avem in pregatire un proiect de hotarare de guvern prin care acesti refugiati ucraineni - de cetatenie ucraineana - sa poata beneficia si de burse in aceleasi conditii in care beneficiaza studentii romani", a declarat Cimpeanu, citat de Agerpres.Potrivit lui Cimpeanu, exista si un ... citeste toata stirea