Refugiile montane din Muntii Fagaras, dotate cu truse de prim ajutor

ASV Romania, in colaborare cu Serviciul Public Judetean Salvamont Brasov, a achizitionat si donat 10 truse medicale de prim ajutor complet echipate."Aceasta actiune a fost demarata de Dan Mazilu, care, inca din 2024, a reusit sa monteze 21 de truse medicale in refugiile din Bucegi, Crai, Iezer-Papusa si Fagaras. Anul acesta, proiectul continua prin amplasarea noilor truse in refugiile din Muntii Fagaras, ... citește toată știrea