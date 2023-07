Fundatia Conservation Carpathia sprijina Asociatia Montana Carpati si Salvamont in refacerea refugiilor montane din Muntii Fagaras, primul refugiu realizat prin intermediul acestui parteneriat fiind cel din Saua Scarii, aflat la altitudinea de 2.146 metri, in apropierea Varfului Negoiu (2.535 metri) si a Custurii Saratii (unul dintre cele mai expuse si dificile segmente din Muntii Fagaras). Acesta va fi complet refacut si va fideschis drumetilor in luna august. Va avea o suprafata de 36 mp, ... citeste toata stirea