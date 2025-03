Regenerare industriala si urbana in orasul Victoria

Construit in urma cu aproape 100 de ani, la poalele Muntilor Fagaras, in jurul uzinei chimice, orasul Victoria este cunoscut atat pentru industrie, precum si pentru cadrul natural deosebit in care este amplasat. Fost oras mono-industrial, Victoria cauta sa-si construiasca un viitor sigur imbinand pentru aceasta revigorarea industriala cu regenerarea urbana. Pentru aceasta din urma, Primaria Orasului Victoria a obtinut o finantare europeana nerambursabila in cadrul Programului "Regiunea Centru" ... citește toată știrea