Regia Autonoma "Aeroportul International Brasov-Ghimbav" RA a scos la concurs un post de consilier (specialist IT&C). Persoanele interesate sa ocupe acest post pot depune CV-urile pana in 12 mai (pana la ora 13.00), sa depuna dosarele la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C, cam. 313 etajul III, Consiliul Judetean Brasov, iar in perioada 15 mai - 16 mai sunt vor fi analizate dosarele de candidatura.Candidatii declarati admisi in urma analizei dosarelor vor sustine examenul scris in 22 mai, ... citeste toata stirea