Regia Autonoma Aeroportul International Brasov - Ghimbav estimeaza cheltuieli in valoare de 47,82 milioane lei

Regia Autonoma Aeroportul International Brasov - Ghimbav a finalizat calculele pentru veniturile si cheltuielile estimate pentru acest an, iar bugetul pe anul 2024 a fost transmis Consiliului Judetean Brasov, spre aprobare.Conform proiectului de hotarare de Consiliu Judetean ce va fi dezbatut in sedinta de plen de joi, 28 martie, regia estimeaza cheltuieli si venituri totale in valoare de 47.823.540 lei. Cea mai mare parte a veniturilor, respectiv 38.913.540 lei, vor fi asigurate din bugetul ... citește toată știrea