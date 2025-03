Regia Padurilor Sacele pregateste deschiderea Canionului 7 Scari. De administrare se va ocupa o firma privata, contra sumei de 1.447.611 lei

Inchis in perioada iernii, din cauza riscului producerii unor accidente (caderi de gheata sau alunecarea turistilor in parau), Canionul 7 Scari din Masivul Piatra Mare, unul dintre cele mai importante obiective turistice ale judetului, va fi deschis in perioada urmatoare, dupa ce va fi verificata starea acestuia si se vor face reparatiile necesare. Deocamdata, demersurile pentru redeschiderea canionului sunt in etapa licitatiei pentru administrarea obiectivului, de care se va ocupa o firma de ... citește toată știrea