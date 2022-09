Regina Elisabeta a II-a a murit. Anuntul oficial al Palatului Buckingham

Casa regala a Marii Britanii a anuntat in seara zilei de joi, 8 septembrie, ca regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a incetat din viata, potrivit BBC.Palatul Buckingham a transmis un anunt succint: "Regina a murit in pace la Balmoral in aceasta dupa-amiaza. Regele si Regina Consoarta vor ramane la Balmoral in aceasta seara si se vor intoarce la Londra maine".Printul Charles a devenit oficial, in secunda mortii ... citeste toata stirea