Regina Elisabeta este sub supraveghere medicala. Toata familia regala s-a adunat la castelul Balmoral

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii se afla sub supraveghere medicala, de joi, la castelul Balmoral, dupa ce medicii sai au devenit ingrijorati cu privire la starea de sanatate a suveranei, scrie BBC. Intreaga tara este profund ingrijorata "Dupa o evaluare mai amanuntita in aceasta dimineata, medicii Reginei sunt ingrijorati cu privire la sanatatea majestatii sale, si au recomandat ca ea sa ramana sub supraveghere medicala", a transmis Casa Regala intr-un comuniat oficial. Regina Elisabeta ... citeste toata stirea