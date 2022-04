Regiunea Centru: Finantare europeana in valoare de 10,5 milioane de euro pentru screening de cancer col uterin

Un program cu finantare europeana in valoare totala de 10,5 milioane de euro, se deruleaza in intervalul septembrie 2021- decembrie 2023 si implica un grup tinta de femei din judetele Alba, Sibiu, Brasov, Harghita, Covasna si Mures, anunta Agentia de presa Rador.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, in parteneriat cu UMFST "Emil Palade" formeaza echipa de management al proiectului la care au aderat peste 20 de spitale din Regiunea Centru."Echipa de management a proiectului a ... citeste toata stirea