Reglementari pentru PFA

Camera Deputatilor, for decizional, a adoptat, marti, 5 aprilie, un proiect de lege care prevede ca perioada in care o persoana fizica autorizata desfasoara activitati economice va constitui vechime in munca sau in specialitate, cu conditia sa fi achitat contributiile, taxele si impozitele legale.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre ... citeste toata stirea