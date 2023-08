Pilotul Titi Aur ofera o reactie cu privire la accidentul rutier produs luni, 14 august, pe DN 10, in comuna Teliu din judetul Brasov, dupa ce un bustean a cazut din TIR-ul incarcat cu lemne si a perforat parbrizul unei masini.Specialist in instruire pentru conducere preventiva, acesta a subliniat importanta "Regulii celor doua secunde" si modul in care aceasta poate contribui la evitarea unui numar considerabil de accidente de circulatie."Conform regulii celor 2 secunde, distanta trebuie ... citeste toata stirea