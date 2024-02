Locuitorii municipiului Sacele care depun cereri pentru cumpararea lemnelor de foc la pret redus trebuie sa faca dovada ca, odata la doi ani, isi curata cosurile de fum. Regula a fost stabilita in 25 ianuarie 2024, de Consiliul Local, odata cu aprobarea procedura privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de coserit, in cuantum de 70 lei/ cos / burlan / horn.Aceste servicii sunt asigurate in "regie proprie" de catre Serviciul Administrativ din cadrul Primariei, iar lucrarile sunt ... citeste toata stirea