Regulamentul de realizare a standardelor nationale de evaluare ar putea fi aprobat pana in ianuarie 2024, dupa cum propune Ministerul Educatiei intr-un grafic de activitati privind noul curriculum national, lansat miercuri, 16 august, in dezbatere publica. Concret, metodologia de elaborare a standardelor nationale de evaluare va fi pusa in dezbatere publica si aprobata in perioada octombrie 2023-ianuarie 2024.2024 ar urma sa aiba loc elaborarea, dezbaterea publica si aprobarea metodologiei. ... citeste toata stirea