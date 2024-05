Reguli noi de colectare a ambalajelor in zonele turistice

In zonele turistice ar putea fi instalate automate pentru reciclarea sticlelor, pet-urilor si dozelor.Automatele pentru reciclarea sticlelor, pet-urilor si dozelor ar putea fi instalate pe plaja, la poalele muntilor sau in statiunile balneoclimaterice.Inainte de deschiderea sezonului turistic, Ministerul Mediului propune montarea de automate pentru reciclarea sticlelor, pet-urilor si dozelor, in zonele turistice.Compania RetuRO a transmis pentru Stirile TVR ca se asteapta sa stranga de la ... citește toată știrea