Masurarea consumului masinii si depistarea erorilor stocate in computerul de bord sunt printre noile verificari la ITP.Regulile noi pentru Inspectia Tehnica Periodica (ITP) a masinii au intrat in vigoare, pe 22 iunie. Noile reguli sunt o transpunere a regulamentului european.Astfel, soferii care se vor prezenta pentru efectuarea inspectiei tehnice periodice trebuie sa stie ca autoturismul va fi supus unui test de depistare a erorilor stocate in computerul de bord, asemenea unei diagnoze. ... citeste toata stirea