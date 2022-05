Reguli noi pentru eliberarea certificatului de nastere

Nasterea unui copil trebuie declarata in termen de 30 de zile atat pentru copilul nascut viu, cat si pentru cel nascut mort. Daca copilul nascut viu a decedat in interiorul termenului de 30 de zile, declararea nasterii se face in termen de 24 de ore de la data decesului.O noua lege, nr. 105 din 20 aprilie 2022, stabileste ca daca declaratia de nastere se face dupa aceste termene, dar nu mai tarziu de un an de zile de la nastere, certificatul de nastere se va elibera in termen de 30 de zile de ... citeste toata stirea