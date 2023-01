Reguli noi pentru naveta elevilor

Decontarea transportului in comun pentru elevi se face dupa noi reguli, de la inceputul acestui an, acestea fiind aprobate in ultima parte a anului trecut, prin doua ordonante de urgenta aprobate de Guvernul Romaniei (OUG nr 159 din 17 noiembrie 2022 si OUG nr. 168 din 9 decembrie 2022).Astfel, potrivit unui comunicat transmis de RATBV (operatorul de transport care deserveste municipiul Brasov si Zona Metropolitana Brasov, cu exceptia liniei Sacele - Brasov), elevii care invata intr-o alta ... citeste toata stirea