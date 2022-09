Reguli stricte pentru preoti la spovedanie dupa scandalul de hartuire sexuala cu preotul Visarion Alexa

Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane a inasprit regulile privind spovedania, dupa scandalul de hartuire sexuala care il are in centru pe preotul Visarion Alexa, potrivit unui comunicat al Patriarhiei Romane.Principalele hotarari ale Sfantului Sinod sunt urmatoarele:A. A fost instituit Ordinul "Maica Domnului Rugatoarea", pentru ierarhi, clerici si mireni;B. Au fost reconfirmate conditiile inscrierii la doctoratul in Teologie;C. Au fost aprobate mai multe propuneri ale Comisiei pastorale, ... citeste toata stirea