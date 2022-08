Regulile pentru acordarea burselor, modificate din nou

Ministrul Educatiei pregateste o noua modificare a criteriilor pentru acordarea burselor pentru elevi, printr-un ordin de ministru aflat in faza de proiect, consultat de Edupedu.ro. Acesta prevede ca, pentru acordarea anumitor tipuri de burse, nu vor mai fi luate in calcul rezultatele din ultimul semestru, asa cum prevedea precedentul ordin in cazul elevilor de clasa a V-a si a IX-a, ci rezultatele pentru intregul an anterior. Pentru toti elevii, va fi luat in ... citeste toata stirea