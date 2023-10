Un proiect de OUG aflat in dezbatere publica la Ministerul Afacerilor Interne vizeaza modificarea si completarea mai multor acte normative, unul dintre ele fiind OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.Prevederile acestei ordonante se vor modifica, astfel incat, in cazul in care anumite situatii au fost surprinse cu ajutorul mijloacelor audio-video din dotarea politistilor, sa nu mai fie nevoie de semnatura unui martor in procesul-verbal.Mai exact, se stabileste acum ca "nu ... citeste toata stirea