Reimpaduriri in Muntii Fagaras. Peste 100 de oameni lucreaza pentru 100 de hectare de padure noua

In Muntii Fagaras, peste 100 de oameni lucreaza, in aceste zile, la campania de reimpaduriri a Fundatiei Conservation Carpathia, pe patru santiere.Scopul este de a crea aproximativ 100 de hectare de padure noua. Cu peste 400.000 de arbori. Fundatia urmareste, dincolo de protectia mediului - a padurii, apelor si animalelor salbatice - sa aduca beneficii comunitatilor din zonele vizate, care in urma taierilor masive din ultimul deceniu, au ramas fara resursa lor cea mai importanta, lemnul, ... citeste toata stirea