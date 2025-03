Reinscrierea la gradinita, intre 19 si 23 mai. Inscrierile noi, intre 26 mai si 13 iunie

In perioada 19-23 mai, parintii copiilor care frecventeaza deja gradinita sau cresa pot confirma locul pentru anul urmator printr-o cerere scrisa. De asemenea, copiii de 3 ani din grupa mare de la cresa pot fi reinscrisi in grupa mica de gradinita, in limita locurilor disponibile si in ordinea descrescatoare a varstei.Pe 23 mai 2025 vor fi afisate rezultatele reinscrierilor si numarul de locuri ramase disponibile pentru etapa urmatoare.Pentru inscrierea la cresa, gradinita sau la un ... citește toată știrea