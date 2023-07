Varianta relocarii activitatii Gradinitei 5 sau a unor grupe de cresa in cladirea de pe strada Colonel Buzoiuanu nu este una fezabila, a spus artitectul sef al municipiului, Dragos Oprea. Varianta relocarii a fost propusa primarului Allen Coliban de catre alesii locali liberali, in sedinta de plen din luna mai, dat fiind ca unitatea urmeaza sa intre in lucrari de consolidare."Imobilul este subdimensionat are practic 4 camere, e o structura de tip vagon cladirea se afla pe limita de ... citeste toata stirea