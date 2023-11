Brasovenii care s-au inscris in Programul Rabla LOCAL, dupa parcurgerea tuturor etapelor prevazute de lege (inscriere pe www.afm.ro, depunere dosar la Primaria Brasov, semnare contract de finantare intre Primaria Brasov si proprietarul rablei) se pot adresa echipei REMAT AUTO (Stoica Ioan Service Auto II) in vederea predarii spre casare a rablei si obtinerea documentatiei specifice, constand in: Certificat de Distrugere 2 exemplare, in original, dosar radiere.Pentru persoanele care nu doresc ... citeste toata stirea