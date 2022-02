Remorcile incarcate cu lemn la control. Politistii au dat 100 de amenzi si au confiscat 31 mc de lemn

Sase operatori economici au fost verificati de oamenii legii in perioada 15-17 februarie a.c., in privinta faptelor ilegale privind prelucrarea si comercializarea materialului lemons. Au fost oprite pentru verificare 230 de mijloace de transport.Pentru abaterile constatate au fost aplicate 100 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 88.000 lei. A fost confiscata cantitatea de 31,41 mc material lemons in valoare de aproximativ 31.560 ... citeste toata stirea