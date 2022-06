Reparatiile capitale la un corp al Scolii Gimnaziale nr. 11 din Brasov s-au scumpit cu peste 1 milion de lei

Reparatiile capitale corpul B al Scolii Gimnaziale nr. 11 din Brasov (din cartierul Florilor), una dintre cele mai cautate de parinti, nu au trecut de etapa birocratica. Mai exact, in ultima sedinta de plen a Consiliului Local Brasov, din 9 iunie 2022, alesii au aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.Astfel, daca in anul 2021 (conform unei hotarari de Consiliu Local aprobata in luna septembrie), valoare totala a investitiei era estimata la 11.358.375 lei cu TVA, ... citeste toata stirea