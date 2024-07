"Repatrierea" la Brasov, cum s-a schimbat tara in 20 de ani

Mihaela Parlac, o romanca revenita in tara din Italia, dupa o absenta de 16 de ani, a descris in cadrul emisiunii "Diaspora in Direct", realizata de jurnalistul Bogdan Bolojan, primele ei impresii despre Romania si comparatiile cu experienta sa in Italia.Plecarea romancei in Italia in anii 2000 a fost motivata de dorinta de a gasi o viata mai buna, intr-o perioada cand Romania nu era inca membra a Uniunii Europene. Acolo, Mihaela si-a gasit un loc de munca, dar a constientizat in timp ca ... citește toată știrea