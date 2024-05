Reportaj. Drumul Crucii, Golgota si Mormantul Sfant . Crucificarea, cea mai ingrozitoare pedeapsa

Gradina se umplu de faclii si de zgomot. O multime de oameni dintre care nu lipseau pazitorii Templului in fruntea carora se afla Iuda au venit sa-l ridice pe Mantuitorul Iisus. Petru, impulsiv cum era, a scos sabia si a taiat urechea unui servitor al marelui preot, dar Iisus l-a vindecat pe loc. A fost dus de la Ana la Caiafa, asa cum scrie Ioan in Evanghelii, dar Matei si Marcu scriu ca in toiul noptii a fost judecat de sinedriu la Caiafa. Mai marii preotilor erau interesati doar sa afle daca ... citește toată știrea