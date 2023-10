Industria de comert electronic din Romania va creste in acest an cu pana la 10%, fata de anul trecut, pana la o valoare de 7 miliarde de euro, a declarat, miercuri, in marja evenimentului dedicat Zilei Nationale a Comertului Electronic, presedintele Asociatiei Romane a Magazinelor Online (ARMO), Cristi Movila, citat de Agerpres."Intotdeauna, finalul de an, ultimul trimestru, coincide cu Black Friday, cu sezonul cadourilor, cumparaturile de Craciun. Si atunci ar trebui sa creasca toata partea ... citeste toata stirea