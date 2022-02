Brasovenii au decis vineri sa nu intre in jocul unei grupari din PMP si sa nu participe la asa-zisul congres organizat de aceasta in 19 februarie. Prin urmare, nicio organizatie a Partidului Miscarea Populara din judetul Brasov nu va fi reprezentata la acest eveniment.Anuntul a fost facut vineri dupa-amiaza in prezenta presedintelui ales al PMP, ... citeste toata stirea