"Republica Moldova Prezinta", festival al culturii si traditiilor moldovenesti, in Piata Sfatului

"Republica Moldova Prezinta", in acest weekend, traditia si cultura moldoveneasca in Piata Sfatului.Republica Moldova isi prezinta frumusetile intr-un eveniment in Piata Sfatului.In acest weekend, 28 si 29 iunie, Piata Sfatului din Brasov se transforma intr-un adevarat festival al culturii si traditiilor moldovenesti, cu ocazia evenimentului "Republica Moldova Prezinta".Vineri, 28 iunie:Ziua de vineri ... citește toată știrea