Resedinta Internationala de Arta Vizuala Cincsor 2022: brunch, expozitie si concert Byron la intalnirea publicului cu arta

In perioada 26 august - 6 septembrie 2022, Cincsorul este din nou gazda Resedintei Internationale de Arta Vizuala, ajunse la a IV-a editie. Tema propusa, ,,Fata in fata" ii provoaca pe cei opt artisti invitati sa-si gaseasca inspiratia pornind de la istoria si realitatile contemporane ale locului in care se afla, cu accent pe necesitatea comunitatilor actuale din satele transilvanene de a-si (re)gasi o identitate comuna, in contextul depopularii determinate de exodul sasilor, al transformarilor