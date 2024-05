"Respect, baietilor!". Viralul zilei la Parada Junilor

La Parada Junilor, nu doar calaretii au fost aplaudati duminica la scena deschisa, ci si cei care au facut curat in urma cailor. Brasovenii i-au apreciat in mod special pe oamenii de la Comprest, care alergau practic in urma cailor, pe intreg parcursul paradei de pe strazile din centrul orasului. Nu au lasat nici urma de balegar, iar toata munca o ficeau cu zambetul pe buze. Imaginile filmate de brasoveni s-au viralizat pe retelele de socializare, cu mii de aprecieri de la internauti. ... citește toată știrea